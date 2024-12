Dopo il 'battibecco' di ieri con la tifoseria bianconera che lo ha visto protagonista dopo il 2-2 contro il Venezia, Dusan Vlahovic, autore peraltro del gol che ha salvato la Juventus dal primo ko in campionato, si è rivolto pubblicamente ai tifosi che ieri lo hanno brutalmente contestato allo Stadium. "Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo, vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia e vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente. Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire", scrive l'attaccante su Instagram cercando di spegnere un incendio, mediatico e non, che rischiava di divampare alla Continassa. "Uniti tutti insieme fino alla fine" chiosa, chiedendo tra le righe maggiore supporto per superare 'tutti insieme' il brutto momento.