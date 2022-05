Retrocessione aritmetica? Non adesso. Il Venezia di Andrea Soncin ci mette cuore a quintali per rispondere ad un destino che sembra già scritto e con un gol in pieno recupero segnato da Dennis Johnsen spezza un filotto di dieci sconfitte consecutive superando il Bologna per 4-3. Match dalle mille emozioni al Penzo, nel giorno del ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic, con i lagunari che vanno avanti per 2-0 grazie ai gol di Thomas Henry e Sofiane Kiyine ma poi vengono raggiunti e superati dai felsinei, a segno con Riccardo Orsolini, Marko Arnautovic e Jerdy Schouten. Ma nel momento più nero, gli arancioneroverdi gettano il cuore oltre l'ostacolo e ribaltano il tavolo: prima Mattia Aramu su rigore, poi l'ex Ajax con un tiro di pura potenza al 94esimo, permettono al pubblico di casa di festeggiare. La squadra marciana rimane a galla per qualche ora, aspettando l'esito di Salernitana-Cagliari.