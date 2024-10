Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa. Come si può aiutare Pohjanpalo? Magari mettendo più attaccanti?

"Se volete ne metto 5 di attaccanti (ride, n.d.r.). L'Inter per esempio ne schiera 2. Non pensiamo all'individuo, ma alla squadra, Joel ha avuto opportunità, sta anche a lui ed alla squadra metterlo nelle condizioni migliori. Si pensa serva migliorare solo la difesa, ma dobbiamo migliorare anche in zona gol", la convinzione del tecnico dei lagunari che ha citato i nerazzurri.