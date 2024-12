Si allarga il novero dei fondi statunitensi proprietari di club calcistici italiani: anche l'Hellas Verona, infatti, finisce sotto la sfera d'influenza oltreoceano. È definita infatti la cessione del club scaligero da Maurizio Setti al fondo Presidio Investors, con sede in Texas. L'ufficialità dell'operazione, condotta per una somma intorno ai 40 milioni di euro, potrebbe arrivare entro le prossime 48 ore. Presidio Investors collabora principalmente con aziende di nicchia in crescita nei settori della tecnologia, dei media e dei servizi finanziari e ha in mente per i gialloblu grandi idee, a partire dallo stadio per il quale è già in cantiere un nuovo progetto.

In via di definizione anche l'organigramma che avrà come amministratore delegato Italo Zanzi, classe 1974, avvocato e dirigente sportivo statunitense. Dal 2012 al 2016 è stato CEO della Roma durante la presidenza di James Pallotta.