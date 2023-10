Il Torino dimentica la sconfitta contro l'Inter ed espugna il campo di Lecce tornando così a respirare profumo di successo dopo diverse settimane di astinenza. I granata si impongono per 1-0 in casa dei salentini, grazie al gol del cuore granata Alessandro Buongiorno che al rientro in campo dopo l'infortunio piazza la zampata vincente al minuto 41. Toro che sale a quota 12 in classifica, a un solo punto proprio dalla squadra di Roberto D'Aversa, che dopo un bel primo tempo nella ripresa è uscita di scena e incassa il terzo ko nelle ultime cinque partite.