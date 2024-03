E' durato appena una partita l'interregno con la prima squadra del Sassuolo di Emiliano Bigica, che torna subito ad allenare la Primavera neroverde dopo il ko tennistico contro il Napoli. Al suo posto il club emiliano, per centrare la missione salvezza, ha scelto Davide Ballardini affidandogli la panchina fino al 30 giugno 2024. Con lui entreranno a far parte dello staff della prima squadra i collaboratori Carlo Regno (allenatore in seconda), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Daniele Caleca (preparatore atletico).