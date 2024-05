La Roma ha ufficializzato il nome del nuovo responsabile dell'area tecnica. Il club capitolino ha comunicato infatti di aver affidato l'incarico a Florent Ghisolfi, ex calciatore professionista che ha iniziato la carriera di allenatore lavorando in diversi club francesi per poi affermarsi come dirigente soprattutto in club come Lens e Nizza.