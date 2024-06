Dopo la notizia del licenziamento per giusta causa, la Juventus e Massimiliano Allegri comunicano di aver trovato quest'oggi l'accordo per la risoluzione del contratto del tecnico livornese con il club bianconero al termine dell’attuale stagione sportiva. La società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra, desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale. Non avrà pertanto strascichi legali la fine della storia tra la Juve e Allegri.