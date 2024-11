Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Genoa. L'annuncio ufficiale del Grifone è arrivato pochi minuti fa: "Il Genoa CFC comunica che Alberto Gilardino è stato sollevato dall’incarico - si legge nella nota -. La società ringrazia mister Gilardino per i traguardi raggiunti insieme nel corso degli anni e gli augura il meglio per la propria carriera".

Al suo posto, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe arrivare Patrick Vieira, ex centrocampista con un passato anche all'Inter.