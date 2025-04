Il Como ufficializza la fine della stagione di Assane Diao, che saleterà dunque anche il match contro l'Inter in programma all'ultima giornata di campionato.

L'attaccante, si legge nella nota ufficiale, "ha riportato un infortunio al piede destro durante l'allenamento di ieri - si legge -. A seguito di valutazione medica, è stato sottoposto con successo a un intervento di osteosintesi al quinto metatarso del piede destro. Purtroppo, questo significa che Assane non sarà disponibile per il resto della stagione, dato che sta iniziando il suo percorso di recupero. L'operazione ha avuto successo ed è già sulla strada della riabilitazione. L'intero club è al fianco di Assane in questo momento e non vediamo l'ora di rivederlo in campo, più forte che mai, la prossima stagione".