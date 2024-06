Gianluca Nani, Group Technical Director dell'Udinese, tiene socchiusa la porta per un eventuale clamoroso ritorno in Friuli di Alexis Sanchez, giocatore che il 30 giugno concluderà la sua esperienza con l'Inter alla naturale scadenza del suo contratto: "E' un grande giocatore, che ha fatto la storia dell'Udinese - la sua premessa in conferenza stampa -. Ho letto anche io, ma non abbiamo ancora preso in considerazione la cosa. Il mister (Kosta Runjaic, ndr) è appena arrivato, cercheremo con lui di migliorare la squadra seguendo le sue indicazioni tattiche. Poi capisco che è giusto sognare in positivo, non si può vivere di sogni ma i sogni ti faranno vivere. Però aspettiamo per i nomi".