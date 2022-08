L'Udinese mette nel mirino i primi tre punti stagionali nell'esordio casalingo contro la Salernitana in programma oggi alle 18:30. Il tecnico dei bianconeri Andrea Sottil, in conferenza stampa, ha parlato del ko di una settimana fa, con qualche appunto: "La sconfitta col Milan lascia rammarico, ma anche consapevolezza che è stata fatta una buona prestazione. Non tutti vanno a Milano a fare due gol e creare occasioni importanti in area. Dalle sconfitte bisogna imparare e ripartire, non commettendo più determinati errori e migliorandosi. Per lavorare in settimana siamo partiti proprio dalla consapevolezza di quanto di buono la squadra ha fatto", ha detto.