Il Milan infila la settima vittoria di fila, tra campionato ed Europa League, liquidando il Lecce con un secco 3-0. I rossoneri chiudono la pratica già dopo venti minuti con uno-due micidiale che manda ko i salentini, le cui speranze di rientrare in partita si infrangono prima sulla traversa sul tiro di Gonzalez e poi di fronte all'espulsione diretta di Nikola Krstovic al 45'. Nella ripresa, la squadra di Stefano Pioli arrotonda il punteggio grazie al gol di Rafael Leao, che beffa nel tu per tu Falcone tirandogli sotto le gambe. Con questi tre punti, il Milan mette tra sé e il terzo posto nove punti, in attesa di Juve-Fiorentina, e si porta a -11 dall'Inter, che scenderà in campo a Udine lunedì.