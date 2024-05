Nacho Fernandez sembra più lontano dal Real Madrid. Ma anche dall'Inter, a cui è stato accostato già la scorsa estate. Secondo As, infatti, lo spagnolo (che è in scadenza di contratto) sta valutando diverse proposte tra cui quella di andare negli Stati Uniti. Tra le altre cose, non gli è andato giù il cambio deciso da Ancelotti contro il Bayern Monaco. Complici anche gli infortuni, sta giocando e lo ha fatto con ottime prestazioni anche in partite contro il Manchester City e avversari come Haaland.