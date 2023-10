Torna alla sconfitta l’Empoli di Andreazzoli che dopo la vittoria nello scorso turno di Serie A contro la Salernitana, incassa furia e orgoglio del Bologna. La squadra di Thiago Motta, dopo i pari beffardi e polemici delle ultime uscite, ritrova vittoria e tre punti grazie ad un super Orsolini, protagonista assoluto di un lunch match che porta tre volte il suo nome sul tabellino: 3-0 al Dall’Ara e rossoblu settimi in classifica con 10 punti, con tanta carica in vista della partita di sabato contro l'Inter.

Pari beffardo per ildi Gilardino che, trascinato dall’entusiasmo post-Roma, stava per intascare la terza vittoria stagionale contro l’ma l’orgoglio della squadra di casa riscrive la storia dei novanta minuti di Udine. È Gudmundsson a portare avanti il Grifone al quarto d’ora, prima dell’immediata reazione dei padroni di casa trascinati da Lorenzo Lucca, al suo primo score stagionale e con la maglia dei friulani. È ancora l’islandese a riportare avanti gli ospiti ma il VAR dice di no e annulla la rete per offside. Il classe ’97 ci ritenta e al 41esimo segna ancora ed è 1-2 al Bluenergy Stadium. Risultato che sembra ormai scritto ma la squadra di Sottil non ci sta e tenta fino alla fine di cambiare le sorti di una gara che cambia volto al 91esimo, quando Matturro nel tentativo di spazzare via di testa il pallone, la manda accidentalmente in rete alle spalle di un incolpevole Josep Martinez.