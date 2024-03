Vittoria molto importante per il Torino che supera il Monza per 1-0 e si avvicina in maniera importante alla zona Europa. A decidere il match dell'Olimpico Grande Torino è il rigore trasformato da Toni Sanabria, concesso per fallo di Matteo Pessina su Matteo Ricci al minuto 69. Dopo qualche minuto, Pessina viene addirittura espulso per doppia ammonizione, ma anche in inferiorità numerica i brianzoli fanno sudare fino all'ultimo i granata senza però riuscire a trovare la zampata. Al triplice fischio, grande esultanza di Ivan Juric per un successo pesantissimo che porta il Toro a meno uno dal Napoli. Valentin Carboni è entrato al minuto 70 al posto di Andrea Colpani.



Si chiude sull'1-1 l'altra partita disputata nel pomeriggio, quella di Marassi tra Genoa e Frosinone: il Grifone passa in vantaggio con un calcio di rigore trasformato dal solito Albert Gudmundsson, i gialloazzurri trovano però il pareggio pochi minuti dopo con la conclusione vincente da parte di Reinier. Brividi nel recupero per i rossoblu quando Gianluca Aureliano fischia un calcio di rigore in favore della squadra di Eusebio Di Francesco per un presunto mani di Morten Thorsby che però in realtà prende il pallone con la testa: controllo al VAR e marcia indietro del direttore di gara. Il Frosinone aggancia l'Empoli a 25 punti, il Genoa sale a 35.