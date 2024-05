Ivan Juric, allenatore del Torino, perde una pedina importante per queste ultime tre giornate di campionato. Il centrocampista croato Nikola Vlasic, che ha accusato un problema fisico nel corso della partita col Bologna, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado all'adduttore. Stagione finita per il calciatore, che verrà comunque visitato anche nei prossimi giorni per definire l'iter terapeutico successivo, come comunica il club granata.