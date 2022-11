Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato anche ai microfoni di Milano Finanza, concentrandosi sul tema dei diritti tv e bocciando l'idea Superlega: "Il calcio è un’industria globale che attrae investitori da tutto il mondo - ha esordito -. In Premier League i club di proprietà inglese sono ormai in netta minoranza e il campionato è cresciuto molto a livello economico e sportivo negli ultimi anni. La Serie A deve lavorare soprattutto sullo sviluppo dei diritti televisivi sui mercati internazionali, come già hanno fatto altre Leghe prima di noi. Nella scorsa tornata eravamo arrivati a incassare circa 350 milioni dalla loro vendita, oggi abbiamo fatto un passo indietro.