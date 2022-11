A margine di un evento a Roma, il direttore generale giallorosso Tiago Pinto si è intrattenuto con i giornalisti parlando ovviamente di derby e di José Mourinho: "Siamo riusciti a portarlo qui e dobbiamo esserne contenti. Ora vuole solo vincere. Conoscendolo credo che in nessun altro club sia stato felice come lo è qui alla Roma. Il derby con la Lazio non è una partita uguale alle altre, ma per vincere dobbiamo avere il cuore caldo e la mente fredda".