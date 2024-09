Terza partita stagionale in casa e terzo pareggio a reti bianche per l'Empoli, che ferma anche la Fiorentina nel derby toscano e prosegue nella sua striscia iniziale di imbattibilità. Uno 0-0 che vale un punticino prezioso per i biancoazzurri, al termine di una gara con poche emozioni dove forse ai punti avrebbero meritato i padroni di casa, ora a quota dieci in classifica. Sebastiano Esposito è rimasto in campo 76 minuti, prima di essere sostituito da Pietro Pellegri.