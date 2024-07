Tegola per il Milan. La risonanza a cui si è sottoposto oggi Florenzi, uscito per infortunio contro il Manchester City, ha confermato la lesione al crociato e al menisco laterale del ginocchio destro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore rossonero rientrerà in Italia e si opererà presto in artroscopia. Per lui la stagione forse è già da considerarsi finita.