Thiago Motta si augura che Joshua Zirkzee non si adagi troppo sugli allori dopo la splendida prestazione messa in campo a San Siro contro l'Inter, dove ha trovato il gol del definitivo 2-2 bolognese: "Spero per lui che non si specchi troppo perché Sydney Van Hooijdonk ha una grande fame di giocare - le parole del tecnico dei rossoblu in conferenza stampa -. Io non l'ho visto così in settimana, lui fino ad oggi è un grande esempio per il gruppo, pensa alle cose che gli fanno bene, ma fa anche le cose che gli piacciono di meno ed è per questo che fa delle prestazioni di alto livello al di là del gol di San Siro".