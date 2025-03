Stangata per la Lazio dopo la sfida contro il Viktoria Plzen. La UEFA ha infatti annunciato le proprie decisioni disciplinari che sono particolarmente pesanti sia per i giocatori che per la società biancoceleste. Sul fronte dei calciatori, il giudice sportivo ha stabilito due giornate di squalifica per Nicolò Rovella, punito per gioco violento grave, e una giornata per Samuel Gigot, sanzionato per gioco violento.

La Lazio, invece, è stata colpita da una multa complessiva di 33.250 euro, di cui 30.000 euro per il comportamento razzista e/o discriminatorio dei tifosi e 3.250 euro per l'accensione di fuochi d’artificio durante la gara. Inoltre, la UEFA ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per la prossima trasferta europea, impedendo così ai tifosi biancocelesti di seguire la squadra fuori casa.

Di seguito le decisioni ufficiali della UEFA:

Multa di 30.000 euro e divieto di trasferta per i tifosi della Lazio per comportamento discriminatorio.

Multa di 3.250 euro per l’accensione di fuochi d’artificio.

Squalifica di una partita per Samuel Gigot per gioco violento.

Squalifica di due partite per Nicolò Rovella per gioco violento grave.