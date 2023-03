Finisce in parità lo scontro salvezza di fuoco tra Spezia ed Hellas Verona nel lunch match di questa domenica di Serie A. La prima grande chance della sfida ce l'ha la truppa di Zaffaroni con Kallon, che si divora il gol a tu per tu con il portiere avversario. I liguri costruiscono e reagiscono alla grande con il palo in torsione di Nzola; poi è miracoloso Perilli (all'esordio in A) sul destro a giro di Amian. Le distanze numeriche in classifica rimangono invariate (tre punti tra la terz'ultima e la quart'ultima). In ottica prossimo turno è stato ammonito Reca che, diffidato, salterà dunque la sfida contro l'Inter.