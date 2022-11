Non parla apertamente di scudetto e lascia come al solito le pressioni agli altri Luciano Spalleti, tecnico del Napoli che non si ferma più e batte anche l'Empoli nell'anticipo infrasettimanale. Interrogato da DAZN circa la corsa al titolo, l'allenatore prende l'argomento alla larga e invita i suoi a tenere alta la concentrazione: "Sette condomini? Secondo me bisogna stare attenti perché aumentano pure. L'Udinese finora aveva fatto vedere di essere dentro e le squadre che sono rimaste un po' più indietro sono capaci a riprendersi – le parole riprese da Tuttomercatoweb.com -. E' lunghissima la strada, le insidie sono tantissime. Bisogna stare sempre lì sul pezzo, avere questa disponibilità per dare importanza a tutto quello che passa davanti. I tre punti non sono importanti in base al valore della squadra che hai davanti, ma in base a quelli che sono i tuoi sogni, le tue prospettive, la tua voglia di diventare un calciatore top o un top team".