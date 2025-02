"Ieri abbiamo fatto un’ottima prestazione. Soddisfatti di aver conquistato un punto a Napoli che in questo momento del campionato, per noi, vale come una vittoria contro un'altra squadra", ha detto Franco Soldati, presidente dell'Udinese intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione 'Radio Goal', dove è chiamato a intervenire per commentare il pareggio per 1-1 ottenuto ieri dai bianconeri contro il Napoli capolista.

Tifa Napoli nella lotta Scudetto?

"Sapete dove passo le vacanze… quindi facile immaginare chi mi farebbe piacere vedere in vetta alla classifica a fine anno. Siamo una squadra molto moderna, lavoriamo sulla fisicità e sulla prestanza atletica. Però anche tecnicamente la nostra squadra ha dei giovani di grande prospettiva ed alcuni di questi ancora non hanno esordito con la nostra maglia".