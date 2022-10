Arriva la prima mini fuga in campionato per il Napoli. Il Milan viene infatti sconfitto a sorpresa sul campo del Torino e resta dunque a -6 dai partenopei, sempre più primi in classifica. 2-1 il risultato finale allo Stadio Olimpico Grande Torino, propiziato dalle reti di Djidji e di Miranchuk nel primo tempo. Nella ripresa i rossoneri avevano provato ad accorciare le distanze con un discusso gol di Messias che aveva provocato anche l’espulsione per proteste di Juric. Ma non è bastato. Seconda sconfitta stagionale in Serie A per la formazione di Pioli che adesso vede avvicinarsi l’Inter, ora a -2.