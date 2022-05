Finisce in parità il secondo match del sabato di A tra Sassuolo e Udinese. Ad aprire le marcature ci ha pensato l'obiettivo di mercato dell'Inter, Gianluca Scamacca: gol numero 14 in campionato per lui. Nella ripresa però arriva il pareggio degli ospiti grazie alla rete di Nuytinck. La squadra di Dionisi resta all'11esimo posto a quota 47 punti, mentre all'Udinese (44) non riesce il sorpasso in classifica.