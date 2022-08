Prima vittoria stagionale per il Sassuolo, che dopo il tonfo contro la Juventus a Torino si riscatta al Mapei Stadium piegando per 1-0 il Lecce. A decidere il match un eurogol di Domenico Berardi, che festeggia il rinnovo arrivato in settimana nel modo migliore. Salentini ancora fermi a 0 punti dopo due giornate.