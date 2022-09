Il premio Coach Of The Month di agosto è stato assegnato all'allenatore della Roma, José Mourinho. Di seguito le motivazioni dichiarate dall'ad della Lega Serie A De Siervo: "Si conferma ancora una volta uno dei migliori allenatori del nostro campionato; il tecnico portoghese ha saputo convogliare le grandi ambizioni dell'ambiente giallorosso trasformandole in risultati sul campo. Le straordinarie doti motivazionali, le sue conoscenze tattiche e la capacita' di elevare le prestazioni dei suoi giocatori hanno permesso alla Roma di iniziare al meglio questa stagione e conquistare la vetta della classifica, con tre successi in quattro partite e un solo gol subito".