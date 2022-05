Nel pomeriggio di oggi erano in programma due gare di Serie A alle ore 18. Fondamentale successo salvezza per lo Spezia, che si è imposto per 3-2 sul campo dell’Udinese. Friulani avanti al 26’ con Molina, ma la formazione ligure ha ribaltato il risultato grazie alle reti di Verde, Gyasi e Maggiore. Nel finale Pablo Mari ha accorciato le distanze, ma non basta per strappare punti. Con questo risultato la formazione spezzina è matematicamente salva. Nell’altra gara, il Torino ha battuto per 1-0 l’Hellas Verona al Bengodi. Decisivo un gol realizzato al 19’ da Brekalo, con i granata anche vicini al raddoppio al 79’ con il palo colpito da Pellegrini.