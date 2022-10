La Lazio batte la Fiorentina 0-4, centra la quarta vittoria consecutiva in campionato e si aggiudica il Monday Night della nona giornata di Serie A. Nel primo tempo la squadra di Sarri sblocca il risultato con l'ex Inter Vecino e poi raddoppia pochi minuti dopo grazie a Zaccagni, nel finale di gara arrivano anche le reti di Luis Alberto e Immobile. La Lazio sale così al terzo posto in classifica a quota 20 punti, mentre la squadra di Italiano resta indietro in classifica a soli 9 punti.