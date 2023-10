Lautaro Martinez è tra i sei candidati all'EA SPORTS Player Of The Month di settembre assieme a Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Andrea Colpani (Monza), Giovanni Di Lorenzo (Napoli) e Rafael Leao (Milan).

Le nomination sono state determinate tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 6ª della Serie A TIM 2023/2024. E' possibile partecipare alla votazione utilizzando questo link.