La Lazio si aggiudica il primo big match di giornata (in attesa del posticipo Roma-Napoli) battendo l'Atalanta 0-2. A decidere la partita le reti di Zaccagni nel primo tempo e di Felipe Anderson nel secondo. Prova convincente per la squadra di Sarri che sale così a quota 24 punti in classifica, gli stessi della Dea e -2 dalla coppia in testa formata da Milan e Napoli (una partita in meno).