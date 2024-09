L'Atalanta si rialza dopo la batosta rimediata prima della sosta contro l'Inter, a San Siro. In un Gewiss Stadium finalmente completato, la squadra di Gian Piero Gasperini si impone 3-2 sulla Fiorentina dopo essere andata per ben due volte in svantaggio. L'ultima parola è di Ademola Lookman, che chiude un primo tempo scoppiettante mettendo a referto il 3-2, risultato che non cambierà fino al triplice fischio. Stenta ancora la viola di Raffaele Palladino, che pure aveva cominciato bene la partita grazie alla zampata di Martinez Quarta al quarto d'ora. Gioia effimera per effetto della splendida incornata di Mateo Retegui al 21' per l'1-1. I gigliati rimettono la testa avanti al 32' Moise Kean, ma crollano in prossimità del duplice fischio: Charles De Ketelaere riporta in parità il risultato al 45', poi Lookman trova il sorpasso definitivo nel recupero.

Sull'altro campo del pomeriggio, il Torino non va oltre lo 0-0 con il Lecce, il che vuol dire che - in attesa del risultato dell'Udinese - stasera l'Inter potrebbe salire al primo posto da sola, in caso di vittoria sul Monza.