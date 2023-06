Il premio MVP della Serie A TIM 2022/2023, come Migliore giocatore Assoluto del torneo, è stato assegnato a Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, che ritirerà il trofeo prima della gara valida per l'ultima giornata contro la Sampdoria sul campo dello stadio “Diego Armando Maradona”.

La classifica è stata redatta tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A TIM (ad esclusione della 38ª giornata).

Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 77 azzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

- Efficienza Tecnica al 94,8%, record degli ultimi 5 anni in Serie A TIM, in linea con i migliori attaccanti a livello europeo;

- Ha mantenuto costantemente una condizione atletica da Top Player, superando in ben 17 gare il 95% di Efficienza Fisica;

- Ha il record sia nella capacità di optare per scelte di gioco ottimali (K-Solution 94,8%) sia in aggressività offensiva (95,3%).

"L’impatto di Khvicha Kvaratskhelia sul campionato è stato impressionante – le parole dell’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Complimenti al Napoli per aver portato in Italia questo talento che fin dalle prime giornate ha messo in mostra il suo repertorio fatto di tecnica, dribbling, personalità e fantasia. Con 12 gol e 10 assist Kvaratskhelia è stato uno dei trascinatori degli azzurri che hanno vinto lo Scudetto e fatto sognare tantissimi tifosi e amanti del bel calcio”.