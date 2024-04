Il Bologna cerca altri tre punti per continuare la corsa al sogno Champions League e lo fa allo Scida, dove alle 12.30 è in programma il lunch match di Serie A contro il Frosinone. Per la sfida contro i ciociari Thiago Motta rinuncia a Fabbian dall'inizio: scelta la mediana a due formata da Freuler e Aebischer, con Orsolini, Ferguson e Saelemaekers alle spalle di Zirkzee.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumí, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta