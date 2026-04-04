"Ho sofferto tantissimo con i miei amici italiani di Los Angeles. La notte dopo ho faticato a dormire. L'Italia paga la mancanza di leader, di giocatori che saltino l'uomo e di fiducia verso i giovani". Ad affermarlo è Jürgen Klinsmann, ex giocatore dell'Inter, ospite del programma Il sabato al 90º', in onda questa sera su Rai Due in seconda serata.

Klinsmann prova a dare una spiegazione dei mali che attanagliano il calcio italiano: "Da voi Lamine Yamal e Jamal Musiala probabilmente verrebbero mandati in serie B per fare esperienza. Tanti allenatori, poi, ancora oggi lavoravo con l'obiettivo di non perdere anziché di vincere a tutti i costi. E i risultati sono questi".