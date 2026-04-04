"Serve responsabilità e serve fare squadra tra tutte le istituzioni coinvolte, senza rallentamenti né ambiguità. Ognuno deve fare la propria parte fino in fondo. L'obiettivo è dare a Milano una posizione solida e credibile davanti alla UEFA, con tempi certi e procedure chiare". Queste parole sono dell'assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi di Forza Italia sul progetto del nuovo stadio di San Siro finito nella bufera dopo i 9 avvisi di garanzia per turbativa d'asta e rivelazione del segreto d'ufficio scattati martedì a carico tra gli altri dell'ex assessore della giunta Sala Giancarlo Tancredi e del dg del Comune Christian Malangone.

Comazzi sottolinea: "La finalità è offrire una garanzia formale alla UEFA sui tempi per non perdere la candidatura della città di Milano agli Europei 2032, Qui non si parla solo di calcio ma di un'occasione concreta per portare investimenti, rafforzare il ruolo internazionale della città e generare ricadute reali per il territorio, a partire dalla rigenerazione di un intero quartiere. Ognuno deve fare la propria parte fino in fondo: perdere questa partita sarebbe un danno serio per Milano e tutta la Lombardia. Dobbiamo offrire una garanzia formale sui tempi per non perdere la candidatura della città di Milano agli Europei 2032".