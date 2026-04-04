Lunga intervista concessa a Oggi Inter, l’ex nerazzurro Fulvio Collovati parla così di diversi temi d’attualità, dall’eliminazione dell’Italia dal Mondiale fino al momento dell’Inter: “Dal punto di vista sportivo è una tragedia, una vergogna. Un Paese come l’Italia non può permettersi di restare fuori per tre edizioni consecutive. Il sistema da 15-20 anni funziona male. Le dimissioni? Se pensiamo che basti mandare via le persone, stiamo sbagliando. Il problema sono le riforme che non vengono mai fatte”.

In Italia si lavora poco e male sui giovani: “In Italia non si curano più i settori giovanili come si dovrebbe. Si pensa troppo alla tattica e poco alla tecnica. All’estero fanno crescere i giocatori, qui li perdiamo per strada. Non puoi bloccare gli stranieri, ma puoi imporre che nelle rose ci sia un numero minimo di italiani. Altrimenti la Nazionale non crescerà mai”.

Infine, lo sguardo si è spostato sull’attualità della Serie A e sull’Inter, chiamata a reagire dopo un periodo complicato. Per Collovati la sfida contro la Roma è decisiva: “L’Inter non ha alternative, deve vincere. Se vuole restare in corsa per lo scudetto non può permettersi altri passi falsi”.

Fondamentale, in questo senso, il rientro di Lautaro Martinez: “Non è importante solo per i gol, ma per il lavoro che fa per la squadra. È un punto di riferimento”.