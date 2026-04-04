È stata convocata per lunedì 13 aprile in presenza presso la sede di via Rosellini a Milano l'assemblea della Lega Calcio Serie A. L'appuntamento è in programma alle 11.30 in seconda convocazione. Si tratta della prima riunione dei venti club della massima serie dopo le dimissioni del presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Sezione: News / Data: Sab 04 aprile 2026 alle 23:29
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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