Prosegue la difficoltà in zona gol per il Torino, che oggi incappa in una sconfitta allo scadere in casa contro il Sassuolo. Decide la sfida un gol realizzato in pieno recupero da Alvarez, che permette alla formazione neroverde di ritrovare la vittoria che mancava ormai da quattro partite. Da segnalare un gol annullato nel primo tempo a Valentino Lazaro (poi sostituito al 59’).