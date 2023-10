Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, si prende il titolo di Coach of the Month di settembre della Serie A. Un riconoscimento sul quale hanno indubbiamente pesato i successi ottenuti dai neroverdi contro Juventus e Inter, arrivati oltretutto dopo un avvio piuttosto complicato di campionato. Dopo Roberto D'Aversa, un altro tecnico di una medio-piccola ottiene l'award per le ottime prestazioni della sua squadra.