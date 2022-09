Il Torino supera l’Inter e la Juventus in classifica. La formazione granata, nel match che ha chiuso la quinta giornata di Serie A, ha piegato di misura il Lecce. Decisivo per il risultato finale il gol realizzato da Vlasic nel finale di primo tempo. La formazione allenata da Ivan Juric, oggi ai box per una polmonite, ha poi sfiorato il gol in diverse altre occasioni, su tutte il gol annullato a Pellegrini al 71’. Da valutare le condizioni di Schuurs, uscito per infortunio al 62’.