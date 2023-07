Mattia Zaccagni lancia la candidatura in chiave scudetto della Lazio, capace nella passata stagione di arrivare davanti a top club come Inter, Milan e Juve: "L'anno scorso è stato super, noi vogliamo migliorare il secondo posto. Abbiamo degli obiettivi in testa ma dobbiamo ragionare gara per gara", ha detto l'ex Verona a margine dell'amichevole vinta 2-0 dai biancocelesti contro l'NK Bravo.