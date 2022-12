Gol, emozioni, spettacolo e persino un espulso nell'amichevole invernale tra Sassuolo e Marsiglia. I neroverdi si sono imposti per 3-2 sui francesi dopo aver rimontato due volte lo svantaggio. Per il Marsiglia a segno l'ex interista Sanchez e Payet, mentre il Sassuolo ha vinto grazie alle reti di Berardi, l'altro ex nerazzurro Pinamonti e infine Thorstvedt nel recupero. Da segnalare per i francesi anche un'espulsiione, quella di Balerdi al 37'.