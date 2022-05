Alessio Dionisi , allenatore del Sassuolo che all'ultima giornata ospiterà al Mapei Stadium il Milan , ha parlato del suo incontro con Arrigo Sacchi nella conferenza stampa che anticipa la sfida al Bologna: "Non era la prima volta ma è sempre la prima volta perché è un pozzo di nozioni. L'ho ascoltato, mi ha dato degli input. Mi ha fatto i complimenti per la stagione, dell'ultimo periodo non possiamo dire lo stesso e non possiamo essere contenti dell'ultimo periodo, mi ha dato indicazioni su cosa possiamo migliorare".

Carnevali ha detto che si riparte da lei. Le faccio una provocazione: c'è un numero minimo di cessioni che può sopportare?

"Lo ringrazio per le parole spese. Voleva dare un input positivo all'allenatore, ma qui ci sono tanti giocatori bravi e tanti sono già riconfermati. Chi se ne andrà verrà sostituito: credo che l'amministratore abbia già speso parole giuste e abbia già detto un pochino qual è la linea".

I tanti diffidati possono condizionarvi in vista dell'ultimo appuntamento contro il Milan?

"Mi piacerebbe pensare (e lo penso) che domani daremo tutto a prescindere dalla prossima gara. Ad oggi non ho ancora deciso, vedremo con i ragazzi. Con alcuni ho già parlato e non possiamo correre questo rischio. Per noi la partita più importante è quella di domani, ad oggi conta molto di più. Non vedo ostacoli a questo. È normale che i ragazzi lo debbano poi dimostrare e, come ho già detto, non so se la formazione sarà condizionata da questa possibilità".