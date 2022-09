Maurizio Sarri non fa passi indietro. Il tecnico della Lazio, alla vigilia del match di Europa League contro il Feyenoord, è tornato sulle polemiche scatenate contro la classe arbitrale dopo il match col Napoli che gli sono costate un'indagine da parte della Procura Federale senza mostrare segni di pentimento: "Quello che è successo in queste partite lo hanno visto tutti, io come responsabile ho l'obbligo di difendere i miei giocatori, la società e il popolo laziale. Lo rifarei tutta la vita, avrà del lavoro il mio avvocato. Però parliamo di Europa, meglio cambiare argomento".