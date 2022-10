Nonostante il ko incassato ieri in casa dell'Inter, l'allenatore della Salernitana Davide Nicola encomia ancora una volta il suo gruppo per la prestazione fornita ieri a San Siro. "Ringrazio i ragazzi per l’impegno messo in campo e per aver dato tutto contro un avversario di questa caratura. Andiamo avanti con fiducia sulla strada del lavoro e dell’entusiasmo verso un ulteriore step di miglioramento" scrive su Twitter.