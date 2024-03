Non c'è modo per la Salernitana di godersi il punto preso a Udine che i granata devono fare i conti con un caso legato a Boulaye Dia. Il tecnico campano Fabio Liverani ha infatti affermato nel dopo gara un grave episodio che ha visto protagonista proprio l'attaccante: "Non ha voluto entrare in campo alla fine. Ha fatto una scelta, che da oggi prenderemo in considerazione. Ne prendo atto con la società, credo che sia una scelta definitiva. Il problema non è per me, ma per i suoi compagni".

A questo punto, Dia può ritenersi virtualmente fuori rosa come fa capire lo stesso mister ai microfoni di DAZN: "Non credo che sia la parola giusta, ma è uno su cui non posso contare".